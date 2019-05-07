صور محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع الاستزراع السمكي بالخارجة بتكلفة 1.8 مليون جنيه

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مشروع الاستزراع السمكي، الذي تم إنشاءه بقرية الشركة 55 بمركز الخارجة، والمقام علي مساحة 1050م2 وبتكلفة مالية 1.8 مليون جنية، حيث تم إطلاق 44 الف ذريعة بالمشروع، الذي يشمل علي عدد 6 أحواض للذريعة، و3 أحواض للأمهات، وعدد 12 حوض طحالب، وذلك لإنتاج أسماك مختلفة الأحجام والأوزان تمتد دورتها من 3 إلي 6 أشهر .

وأشاد الزملوط بالمشروع، وطالب بالتوسع في مثل هذه المشروعات بالمحافظة، وذلك لتوفير الأسماك الطازجة وطرحها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، وأقل من مثيلاتها المجمدة بالأسواق، والتي تسهم بشكل مباشر في تخفيف العبء علي كاهل المواطنين وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب .

كما تفقد المحافظ، بنفس المشروع أحواض انتاج الازولا التي تستخدم كعلف للأسماك والدواجن والحيوانات، والذي جاءت فكرته من خلال أحد الشباب المشارك في مبادرة ماذا تفعل لو كنت محافظاً .

و فى سياق أخر، أناب محافظ الوادى الجديد، اللواء أشرف مصطفي سكرتير عام المحافظة، وذلك لتفقد منفذ بيع اللحوم بمدينة الخارجة، والذى يقدم اللحوم البلدى الطازج للمواطنين بسعر 90 جنيه للكيلو الواحد، طوال شهر رمضان المبارك. وأكد مصطفى، خلال تفقده للمنفذ، بأن ذلك يأتى فى إطار توجيهات المحافظ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين محدودى الدخل، بتقديم أفضل اللحوم وتوفير كافة السلع الغذائية لهم بأسعار مخفضة، مطالبا بضرورة التوسع فى إقامة مثل هذه المنافذ لإسهامها بتخفيض الأسعار وخلق تنافس حقيقى بين التجار.