صور.. ضبط 3360 قطعة حلوى أطفال و64 كيلو أغذية فاسدة بكفر شكر فى القليوبية

القليوبية - نيفين طه

شنت مديرية الصحة بالقليوبية، حملة مكبرة على المحال ومخازن المواد الغذائية بمدينة كفر شكر، وكانت تلك الحملة برئاسة سامى رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية وحسام عبدالعظيم رئيس مكتب الأغذية بكفر شكر وكل من مفتشى الأغذية أحمد عطية، ومحمد رمضان.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3360 قطعة حلوى أطفال "مصاصات" و30 كجم مانجو غير مطابق للمواصفات وغير محتفظ بخواصه الطبيعية، كما تم إعدام 64كيلو جراما من الأغذية غير الصالحة "شيكولاتة كاكاو، وسحلب، وبسكويت".

وتأتى تلك الحملة فى إطار الحملات التموينية والصحية التى تشنها مديرية الصحة تحت إشراف الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية على المحال الغذائية وياميش رمضان للحفاظ على حياة المواطنين.