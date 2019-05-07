صور.. بابا الفاتيكان يصل مقدونيا الشمالية فى أول زيارة من نوعها للبلاد

سكوبى(أ ش أ)

وصل بابا الفاتيكان البابا فرانسيس اليوم الثلاثاء، إلى مقدونيا الشمالية فى أول زيارة من نوعها للبلاد؛ وذلك من أجل تشجيع سكوبى على المضى قدما فى جهود الاندماج مع المؤسسات الأوروبية.



زيارة البابا فرنسيس لمقدونيا الشمالية

وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية أن البابا سيجرى خلال الزيارة محادثات مع الرئيس المنتهية ولايته "جورجى إيفانوف"، ويلتقى مع عدد من المسئولين الحكوميين، والصلاة عند النصب التذكارى للأم تريزا.



زيارة البابا فرنسيس لمقدونيا الشمالية

من جانبه، قال سكرتير الدولة لوزارة الخارجية فى مقدونيا الشمالية "فيكتور ديمفوسك" إن هذه الزيارة تاريخية وتأتى فى لحظة حاسمة تسعى فيها بلاده إلى الانضمام للاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى (ناتو).



زيارة البابا فرنسيس لمقدونيا الشمالية