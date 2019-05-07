صور.. الكنيسة تكرم محافظ كفر الشيخ ووكيل التعليم

كفر الشيخ _ محمد سليمان

قدم الأنبا ماركوس، أسقف عام دمياط وكفر الشيخ والبرارى، ورئيس دير القديسة دميانة، نيابة عن نيافة الانبا ماركوس اسقف كفر الشيخ ودمياط وكفر الشيخ ودير القديسة دميانة، شكره للدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، على مجهوداته المبذولة فى التنمية وتحسين الخدمات ورعاية المواطنين، وحضوره وتهنئته للأخوة الاقباط بعيد القيامة المجيد، مشيداً بجهوده الكبيره المبذولة فى خدمة أبناء المحافظة،كما قدم لمحافظ كفر الشيخ درعا.

جاء ذلك بحضور القس صموئيل لبيب، ممثل عن كنيسة القديسة دميانة والبرارى، والدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

كما قدم اسقف كفر الشيخ شهادة تقدير للدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على مجهوداتها فى خدمة العملية التعليمية، وحضورها لتهنئته الإخوة الاقباط بعيد القيامة المجيد، مشيداً بجهودها الكبيرة المبذولة فى خدمة الطلاب والعاملين بتعليم كفر الشيخ.