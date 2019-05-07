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الثلاثاء، 07 مايو 2019 07:19 ص
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صور.. إطلاق سراح صحفيي رويترز المسجونين في ميانمار

الثلاثاء، 07 مايو 2019 07:04 ص
صور.. إطلاق سراح صحفيي رويترز المسجونين في ميانمار صحفيا رويترز
يانجون (رويترز)
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 قال شهود عيان إن صحفيي رويترز اللذين سجنا في ميانمار بعد إدانتهما بتهمة خرق قانون الأسرار الرسمية أطلق سراحهما من سجن على مشارف يانجون اليوم الثلاثاء بعد أن أمضيا أكثر من 500 يوم خلف القضبان.

 

صحفيا رويترز
صحفيا رويترز

 

وأدين الصحفيان وا لون (33 عاما) وتشاو سو أو (29 عاما) في سبتمبر الماضي وحكم عليهما بالسجن سبعة أعوام في قضية أثارت تساؤلات بشأن مدى تقدم ميانمار نحو الديمقراطية، وقوبلت بإدانة من دبلوماسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

 

خلال الافراج عن الصحفيين
خلال الافراج عن الصحفيين

 

 

وأصدر الرئيس وين مينت عفوا عن آلاف السجناء الآخرين ضمن سلسلة من القرارات منذ الشهر الماضي. وجرت العادة في ميانمار على أن تطلق السلطات سراح السجناء في جميع أنحاء البلاد خلال فترة العام الجديد الذي بدأ هناك يوم 17 أبريل.

 

صحفى رويترز
صحفيا رويترز

 

وأحاطت بهما وسائل الإعلام والمهنئون أثناء خروجهما من بوابات سجن إنسين على مشارف يانجون. وعبروا لون الذي علت الابتسامة وجهه عن امتنانه للجهود الدولية لتأمين الإفراج عنهما.

 

وقبل اعتقالهما في ديسمبر 2017، كان وا لون وتشاو سو أو يعملان على تحقيق بشأن قتل عشرة رجال وصبية من الروهينجا المسلمين بأيدي قوات الأمن ومدنيين بوذيين في ولاية راخين بغرب ميانمار خلال حملة للجيش بدأت في أغسطس 2017.

 

وحصل التقرير الذي كتبه الصحفيان، وتضمن إفادات من جناة ومقابلات مع شهود وأسر الضحايا، على جائزة بوليتزر للتغطية الدولية في مايو.

 

 


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