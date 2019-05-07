صحيفة إيطالية تبرز استكمال بناء محطة "بنبان" أكبر مصنع للطاقة الشمسية بمصر

كتبت فاطمة شوقى

أبرزت صحيفة "رينوفابيلى" الإيطالية، اقتراب استكمال بناء محطة بنبان المصرية للطاقة الشمسية بحلول نهاية العام الجارى 2019، وأكدت أن محطة بنبان أكبر مصنع للطاقة الشمسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن محطة بنبان للطاقة الشمسية تمثل نموذجا جديدا فى مصر على المستوى الاقتصادى وريادة الأعمال، حيث تمتلك الحكومة المصرية جميع محطات الطاقة فى البلاد تقريبا، وتغذيها إلى حد كبير أنواع الوقود الأحفورى.

من ناحية أخرى، فأن مشروع محطة بنبان يتعاون فيه 13 شركة خاصة وهو ما يمثل الانفتاح نحو أشكال جديدة للإنتاج والاقتصاد فى بلد ذى إمكانية هائلة فى مجال الطاقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن محطة بنبان، يتم بناؤها بالقرب من مدينة بنبان على بعد حوالى 650 كم جنوب القاهرة، فى مساحة تزيد قليلا عن 37 كيلومتر مربع، وبمجرد اكتماله يجب أن تبلغ قدرة محطة بنبان للطاقة الشمسية أكثر من 1.6 جيجا وات، أى ما يعادل 3.8 تيراواط ساعة فى العام، ويجب أن تضمن احتياجات الطاقة لمليون منزل.

وتبلغ تكلفة المشروع 2 مليار دولار، تم صرف 653 مليون منها من قبل البنك الدولى من خلال مؤسسة التمويل الدولية.

فى الوقت الحالى، هناك نسبة تصل إلى 3% فقط من الاحتياجات الوطنية من الطاقة التى تلبيها المصادر المتجددة، ولكنها ستصل إلى 20% بحلول عام 2022 ، وذلك بفضل التنفيذ الكامل لمصنع بنبان.

وأكدت أنه لا تزال الزيادة فى الاستثمارات، العامة والخاصة والتى تجذب معظمها فى الوقت الحالى من قبل قطاع الطاقة النقطة الحاسمة التى قد تسمح لمصر للوصول إلى 40% من الطاقة من المصادر المتجددة بحلول عام 2035.