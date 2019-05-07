صحة أسوان: برنامج لتدريب العاملين بالمطاعم والفنادق على صناعة الغذاء الآمن

أسوان - صلاح المسن

رغم الإجراءات الرقابية التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بأسوان وفى مقدمتها الصحة لضمان وصول غذاء آمن لجمهور المستهلكين ، اشتكى عدد من الأهالى من انتشار السلع المغشوشة التى تضر بصحتهم حيث طالب "أحمد كرار" من أهالى أسوان بضرورة زيادة حملات الصحة التقليدية على الأسواق وبشكل مكثف والزام محلات المأكولات بعدم إعادة إستخدام زيوت الغلى أكثر من مرة ومنع استخدام الزيوت المستعملة والالتزام بالنظافة العامة وكذلك مواجهة الأغذية الفاسدة بشتى الصور محذراً فى نفس الوقت من فروشات بيع السمك مجهول المصدر .

ويقول محمد بشير، من أهالى أسوان إن المسئولية تقع كاملة على عاتق الأجهزة التنفيذية التى يتوجب عليها زيادة فرق التفتيش لضمان صحة وسلامة المواد الغذائية، مضيفا أن بعض محلات بيع وتداول المواد الغذائية ومحال بيع المأكولات تتحايل فى عرض منتجاتها، على حساب المواطن البسيط مطالباً بإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مقترحا بزيادة الدورات التى تقوم بها الصحة لتدريب العاملين فى المطاعم ورفع الوعى لديهم فى مجال صحة وسلامة الغذاء.

ويشير سيد الصغير، من أهالى أسوان إلى أن المطاعم ومنافذ تداول الأغذية عموماً تحتاج لمتابعة مستمرة لضمان التزامها بالاشتراطات الصحية و للتأكد من مصدر اللحوم وبراميل المخللات والحلويات والعصائر مجهولة المصدر و الأغذية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى والتى تحوى مواد ضارة ،مطالباً بالتعامل بحزم مع المخالفين وإنهاء التراخيص نهائياً .

بداية يقول الدكتور إيهاب عماد وكيل وزارة الصحة بأسوان لـ"اليوم السابع" إن مديرية الشئون الصحية بأسوان تقوم بحملات تفتيش مستمرة على محلات المنشآت الغذائية، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والتراخيص اللازمة ولمنع تداول أى أغذية تهدد حياة المواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسوان لـ"اليوم السابع" أن مديرية الشئون الصحية دشنت البرنامج العلمى التدريبى الأول لصحة وسلامة الغذاء للمنشأت السياحية والمطاعم، حيث شمل البرنامج العلمى التدريبى القيام بدورات تدريبية وتأهيل للعاملين بالمنشآت السياحية والمطاعم بأسوان على أحدث الأساليب العلمية الحديثة فى المطاعم والمنشأت السياحية وصناعة الغذاء الآمن وصحته وسلامته.