شركة مياه الأقصر تعلن تحسين ضخ المياه بمنطقة شرق السكة الحديد

الأقصر - أحمد مرعى

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، بتحسين ضخ المياه بمنطقة شرق السكة الحديد، حيث تم احلال وتجديد لطلمبة 200ل/ث بطلمبة 400ل/ث للخطوط المغذية لشرق السكة الحديد، وإجراء صيانة للمحابس

وبحسب بيان صحفى ، تم فصل بعض خطوط تغذية شرق السكة الحديد عن مدينة البياضية بهدف زيادة كميات المياه ورفع الضغوط بمنطقة شرق السكة الحديد، والتنبيه وإعطاء تعليمات مكتوبة والمتابعة بعمل رافع المياه بمنطقة شرق السكة الحديد على مدار 24 ساعة خلال فصل الصيف، وجاري العمل على الكشف على تسريبات المياه بالمنطقة وتقليل نسبة الفاقد، ومن المقرر أن يتم تنظيم ندوات توعية بترشيد استخدام المياه في الأغراض المخصصة لها فقط.