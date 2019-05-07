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الثلاثاء، 07 مايو 2019 02:17 م
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شحن 1460 طن معدات بترولية وتدوال 30 سفينة بموانئ بورسعيد

الثلاثاء، 07 مايو 2019 01:38 م
شحن 1460 طن معدات بترولية وتدوال 30 سفينة بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي"، أن إجمالي حركة السفن اليوم الثلاثاء 30 سفينة.
 
واستقبل ميناء شرق بورسعيد، 4 سفن حاويات وغادر الميناء 3 سفن، ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.
 
كما سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول 3 سفن حاويات، و مغادرة سفينة ومتواجد على الارصفه 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة، وهى السفينة TRENT NAVICOATOR التى ترفع علم هولندا، ويبلغ طولها 112 مترا، والغاطس 8 مترا، وذلك لشحن 1460 طن معدات بترولية، وغادر الميناء سفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين. 
 
جارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.
 
 
 
 
 

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