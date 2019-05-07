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شاهد.. كيف احتفل برج خليفة فى الإمارات بحلول شهر رمضان؟

الثلاثاء، 07 مايو 2019 02:13 م
شاهد.. كيف احتفل برج خليفة فى الإمارات بحلول شهر رمضان؟ برج خليفة
كتب محمد عبد العظيم
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كعادته فى مثل هذه المناسبات المختلفة، احتفى برج خليفة داخل مدينة دبى الإماراتية، والذى يعد أطول منبى فى العالم بقدوم شهر رمضان الذى بدأ منذ الأمس فى العديد من دول العالم، و كتب عبارة "رمضان كريم"، مع العديد من التصاميم التى تعبر عن روح الإسلام.

برج خليفة يحتفى بشهر رمضان
برج خليفة يحتفى بشهر رمضان

وأعلن برج خليفة عن تنفيذ هذه العروض، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجارى، مع تنفيذ عروض إضافية فى عطلة نهاية الأسبوع. 

 

يذكر أن برج خليفة يحرص على الاحتفال بمثل هذه المناسبات من خلال الظهور بالطريقة التى تعبر بها، مثل احتفالات اليوم الوطنى الإماراتى والتضامن مع ضحايا سريلانكا بالإضافة إلى الأيام العالمية وغيرها، حيث يتم إضاءة البرج وفق كل احتفالية.

 

يُعد برج خليفة أطول مبنى في العالم إذ يصل ارتفاعه إلى 828 متراً، ويجمع بين الفنّ الراقي والهندسة المتميّزة والتصميم المبتكر، مما جعله وجهةً مفضّلة لدى السيّاح من مختلف أنحاء العالم، والذين يقصدونه منذ افتتاحه فى عام 2010، ويشكّل هذا المبنى الرائع قلب دبي، ومعلماً سياحياً مُلهماً للكثير من زوّار المدينة، ويتميّز البرج بتصميم ثلاثيّ القاعدة مستوحى من زهرة الزنبق. وعند النظر إلى البرج من الأعلى، سترى أنه يتضمن تصاميم مستوحاة من العمارة الإسلامية.


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