شاهد فى دقيقة.. مواعيد أتوبيسات النقل العام والخدمات الجديدة فى رمضان

تستقبل هيئة النقل العام بالقاهرة، شهر رمضان الكريم بخطة عمل تناسب أوقات ومواعيد الجمهور فى شهر الصيام، خلال الإفطار أو السحور، ويرصد "اليوم السابع" أوقات عمل خطوط الهيئة فى رمضان، والخطوط الجديدة التى ستتم إضافتها لخدمة المزارات الدينية من خلال السطور التالية:
1ـ تخصيص 140 أتوبيس عام لتغطية المناطق والمزارات الدينية
2ـ تبدأ هذه الأتوبيسات عملها عقب الإفطار وحتى بعد صلاة الفجر
3ـ24 خطا لخدمة الأتوبيسات الجديدة جميعها تمر بالمزارات الدينية والسياحية
4ـ 5 جنيهات سعر الأتوبيس لأى خط أو منطقة
5ـ أتوبيسات الخطوط العادية تعمل فى مواعيدها الرسمية، من 6 صباحا حتى منتصف الليل.
6ـ خطوط النقل وأتوبيسات الجمعيات تعمل بالتنسيق والتوازى مع النقل العام
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة