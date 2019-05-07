video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 07 مايو 2019 12:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد فى دقيقة.. مواعيد أتوبيسات النقل العام والخدمات الجديدة فى رمضان

الثلاثاء، 07 مايو 2019 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. مواعيد أتوبيسات النقل العام والخدمات الجديدة فى رمضان أتوبيسات النقل العام - صورة أرشيفية
كتب ـ سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

تستقبل هيئة النقل العام بالقاهرة، شهر رمضان الكريم بخطة عمل تناسب أوقات ومواعيد الجمهور فى شهر الصيام، خلال الإفطار أو السحور، ويرصد "اليوم السابع" أوقات عمل خطوط الهيئة فى رمضان، والخطوط الجديدة التى ستتم إضافتها لخدمة المزارات الدينية من خلال السطور التالية:

1ـ تخصيص 140 أتوبيس عام لتغطية المناطق والمزارات الدينية 

2ـ تبدأ هذه الأتوبيسات عملها عقب الإفطار وحتى بعد صلاة الفجر

24  خطا لخدمة الأتوبيسات الجديدة جميعها تمر بالمزارات الدينية والسياحية

  5 جنيهات سعر الأتوبيس لأى خط أو منطقة

5ـ أتوبيسات الخطوط العادية تعمل فى مواعيدها الرسمية، من 6 صباحا حتى منتصف الليل.

6ـ خطوط النقل وأتوبيسات الجمعيات تعمل بالتنسيق والتوازى مع النقل العام


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على مواعيد خطوط النقل العام بالقاهرة خلال شهر رمضان

النقل العام

مواعيد هيئة النقل

شهر رمضان

القاهرة

اخبار القاهرة

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
بعد وضع ميجان.. ما هو اسم المولود الملكى الجديد؟.. هارى قد لا يلتزم بالقواعد الملكية فى تسمية ابنه بسبب ابتعاده عن خط العرش البريطانى.. ورأى الملكة إليزابيث يبقى محل اهتمام كبير من الأمير الشاب وزوجته

بعد وضع ميجان.. ما هو اسم المولود الملكى الجديد؟.. هارى قد لا يلتزم بالقواعد الملكية فى تسمية ابنه بسبب ابتعاده عن خط العرش البريطانى.. ورأى الملكة إليزابيث يبقى محل اهتمام كبير من الأمير الشاب وزوجته

أريد حلا.. زوجة بدعوى فسخ عقد زواج: اكتشفت إنه نصاب يوقع بالمطلقات عن طريق الشات

أريد حلا.. زوجة بدعوى فسخ عقد زواج: اكتشفت إنه نصاب يوقع بالمطلقات عن طريق الشات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة