video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 07 مايو 2019 12:25 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سندات لبنان الدولارية تهبط وسط توترات بشأن موازنة تقشفية

الثلاثاء، 07 مايو 2019 12:09 م
سندات لبنان الدولارية تهبط وسط توترات بشأن موازنة تقشفية سعد الحريرى
(رويترز)
إضافة تعليق

تراجعت سندات لبنان المقومة بالدولار عبر شتى الاستحقاقات اليوم الثلاثاء وسط توترات بشأن خطط تخفيضات إنفاق كبيرة في مسودة ميزانية تقشفية للبلد المثقل بالديون.

وهوى إصدار 2030 أكثر من سنت في الدولار إلى أدنى مستوياته في شهر، وفقا لبيانات تريدويب.

كان رئيس الوزراء سعد الحريري قال أمس الاثنين إن لبنان بعيد عن الإفلاس، لكنه حذر من أن عدم إقرار ميزانية "واقعية" لخفض العجز العام سيكون بمنزلة "عملية انتحارية" بحق الاقتصاد.

وأضرب موظفو البنك المركزي عن العمل أمس الاثنين اعتراضا على مقترحات في مشروع الميزانية تقلص مزاياهم لكنهم قرروا تعليق الإضراب اليوم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعد الحريرى : لن نفلس ..و موقف موحد للمضى قدما فى الإصلاحات الاقتصادية

سعد الحريرى يوجه بتنفيذ القانون فى مواجهة الإضرابات لعدم تعطل المرافق العامة

سعد الحريرى : "ننظر لمصر على أنها بلد الـ 100 مليون شقيق للبنان"

سعد الحريرى يقود سيارته بنفسه لإصطحاب مصطفى مدبولى للمطار

سعد الحريرى: الوزراء المصريين واللبنانيين سيتبادلون الهواتف لحل أى معوقات تطرأ بين البلدين

لبنان

ديون

الدولار

الافلاس

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
بعد وضع ميجان.. ما هو اسم المولود الملكى الجديد؟.. هارى قد لا يلتزم بالقواعد الملكية فى تسمية ابنه بسبب ابتعاده عن خط العرش البريطانى.. ورأى الملكة إليزابيث يبقى محل اهتمام كبير من الأمير الشاب وزوجته

بعد وضع ميجان.. ما هو اسم المولود الملكى الجديد؟.. هارى قد لا يلتزم بالقواعد الملكية فى تسمية ابنه بسبب ابتعاده عن خط العرش البريطانى.. ورأى الملكة إليزابيث يبقى محل اهتمام كبير من الأمير الشاب وزوجته

أريد حلا.. زوجة بدعوى فسخ عقد زواج: اكتشفت إنه نصاب يوقع بالمطلقات عن طريق الشات

أريد حلا.. زوجة بدعوى فسخ عقد زواج: اكتشفت إنه نصاب يوقع بالمطلقات عن طريق الشات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة