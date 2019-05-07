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سفير إيطاليا بالقاهرة يؤكد للعصار رغبة بلاده إقامة مشروعات صناعية مع مصر

الثلاثاء، 07 مايو 2019 11:22 ص
سفير إيطاليا بالقاهرة يؤكد للعصار رغبة بلاده إقامة مشروعات صناعية مع مصر العصار يلتقى السفير الايطالى بالقاهرة
كتب زكى القاضى
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استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، جامباولو كانتينى سفير إيطاليا بالقاهرة والوفد المرافق له، بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث سبل التعاون في مجالات التصنيع المشترك بين البلدين.                                                                                                                     

ناقش اللقاء أخر مستجدات التعاون بين شركات الإنتاج الحربى والشركات الإيطالية فى مجالات التصنيع المختلفة، ومنها التعاون مع  شركة راينميتال، وشركة بريتا للإنتاج المشترك للطبنجات البريتا في مصر وغيرها من الشركات الإيطالية وإمكانية تعزيز هذا التعاون.

تم التأكيد خلال اللقاء علي التعاون المثمر بين الجانبين في العديد من المجالات سواء في مجال الصناعات الدفاعية أو الصناعات المدنية، وفقاً لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذه المجالات، وتم توجيه الدعوة لقيام وفود فنية من الشركات الإيطالية لزيارة شركات الإنتاج الحربى، للاطلاع على الإمكانيات التكنولوجية والبشرية المتوفرة بها وتحديد أوجه جديدة للتعاون.     

من جانبه، أشاد" كانتينى " بالدور الذي تلعبه وزارة الإنتاج الحربي فى دعم وتشجيع الاستثمار في مصر والعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وإيطاليا، مؤكداً على تطورها خلال السنوات الأخيرة، وأعرب عن رغبته فى توطيد هذه العلاقات من خلال تشجيع الشركات الإيطالية على الاستثمار في مصر، كما قام بعرض رغبة شركات عدة فى إقامة مشروعات صناعية مشتركة.

وأكد السفير الإيطالى على أن المناخ الاستثمارى فى مصر فى الوقت الحالى مناخ جاذب، وأن مصر من الأسواق الواعدة والجاذبة على مستوي العالم للشركات العالمية لجذب وزيادة الاستثمارات بها، لافتاً إلى أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي هذا العام يعد أهم حدث سياسى فى عام 2019، مشيرا إلى أنها خطوة مهمة للغاية تجعل مصر مركزاً للانطلاق لأفريقيا، ومواجهة النزاعات في مختلف مناطق القارة، وأنها ستكون البوابة الرئيسية والهامة للشركات الإيطالية لزيادة الاستثمارات في الدول الأفريقية، الأمر الذي يدعو إلى بذل جهود مشتركة لخدمة العلاقات الثنائية، مؤكداً على وجود شركات إيطالية متميزة يتوافر بها خبرات تكنولوجية متطورة في العديد من المجالات.


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