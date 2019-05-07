video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 07 مايو 2019 10:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 7-5-2019

الثلاثاء، 07 مايو 2019 10:30 ص
سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 7-5-2019 الريال السعودى _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
إضافة تعليق

سجل سعر الريال السعودى، ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء الموافق 7-5-2019، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، حيث تراجع سعر العملة السعودية قرشا واحدا مقابل العملة المصرية على مستوى مختلف البنوك.

 

ووفقا لآخر تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، بلغ سعر الريال السعودى 4.56 جنيه للشراء، و4.59 جنيه للبيع، فيما جاء سعره فى البنك التجارى الدولى، 4.54 جنيه للشراء، و 4.59 جنيه للبيع، وفى عدد آخر من البنوك جاء سعر الريال، كالتالى...

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.56 جنيه للشراء

4.59 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.56 جنيه للشراء

4.59 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.56 جنيه للشراء

4.59 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.49 جنيه للشراء

4.63 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.53 جنيه للشراء

4.59 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.54 جنيه للشراء

4.59 جنيه للبيع


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 6-5-2019 وتراجع طفيف للعملة السعودية

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 5-5-2019

سعر الريال السعودى

سعر الريال

سعر الريال اليوم

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
بعد وضع ميجان.. ما هو اسم المولود الملكى الجديد؟.. هارى قد لا يلتزم بالقواعد الملكية فى تسمية ابنه بسبب ابتعاده عن خط العرش البريطانى.. ورأى الملكة إليزابيث يبقى محل اهتمام كبير من الأمير الشاب وزوجته

بعد وضع ميجان.. ما هو اسم المولود الملكى الجديد؟.. هارى قد لا يلتزم بالقواعد الملكية فى تسمية ابنه بسبب ابتعاده عن خط العرش البريطانى.. ورأى الملكة إليزابيث يبقى محل اهتمام كبير من الأمير الشاب وزوجته

أريد حلا.. زوجة بدعوى فسخ عقد زواج: اكتشفت إنه نصاب يوقع بالمطلقات عن طريق الشات

أريد حلا.. زوجة بدعوى فسخ عقد زواج: اكتشفت إنه نصاب يوقع بالمطلقات عن طريق الشات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة