زعيم المعارضة في فنزويلا: قريبون جدا من تحقيق التغيير بالبلاد

كاراكاس (أ ش أ)

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو أن بعضا ممن أعلنوا استعدادهم للانضمام إلى الانتفاضة العسكرية التي دعا إليها ضد الرئيس نيكولاس مادورو الثلاثاء وباءت بالفشل "لم يفوا بوعودهم"، إلا أنه أعرب عن ثقته في إحداث تغيير في فنزويلا قريبا.

وقال جوايدو ـ في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الفضائية مساء اليوم الإثنين، "إن هناك أشخاصا لم يفوا بوعودهم، وهذا لا يعني أنهم لن يفعلوا ذلك قريبا".

وأضاف رئيس البرلمان الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا واعترفت بصفته هذه أكثر من 50 دولة أنه "واضح اليوم أن هناك استياء واسعا، والقوات المسلحة ليست في منأى منه".

وتابع: "أنا متفائل كثيرا لاننا قريبون جدا من تحقيق التغيير في فنزويلا".