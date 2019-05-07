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رويترز: انخفاض تكلفة دعم الوقود بمصر نحو 28% أول 9 أشهر من 2018-2019

الثلاثاء، 07 مايو 2019 09:07 ص
رويترز: انخفاض تكلفة دعم الوقود بمصر نحو 28% أول 9 أشهر من 2018-2019 وزير البترول طارق الملا
رويترز
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قال وزير البترول طارق الملا لرويترز، اليوم الثلاثاء، إن تكلفة دعم الوقود بلغت 60.1 مليار جنيه (3.5 مليار دولار) فى الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2018-2019 التى تنتهى فى 30 يونيو.

بذلك تكون تكلفة دعم المواد البترولية قد تراجعت نحو 28.45% مقارنة مع 84 مليار جنيه فى الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية 2017-2018.

يبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018-2019 نحو 89 مليار جنيه، بينما تستهدف مصر في السنة المالية المقبلة دعما بنحو 52.9 مليار جنيه.

وتقدمت الحكومة بمشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب، فى مارس على أن يتم إقراره قبل نهاية يونيو.

 

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