video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 07 مايو 2019 12:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تبدأ العمل على بناء أول حاملة طائرات نووية فى 2023

الثلاثاء، 07 مايو 2019 10:41 ص
روسيا تبدأ العمل على بناء أول حاملة طائرات نووية فى 2023 حاملة طائرات روسية ـ صورة أرشيفية
موسكو(أ ش أ)
إضافة تعليق

كشفت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الثلاثاء، أن بحث وتطوير العمل على صناعة أول حاملة طائرات روسية تعمل بالطاقة النووية سيبدأ فى 2023، حسب ما جاء فى برنامج تسليح الدولة.

ونقلت الوكالة عن مصدر فى صناعة بناء السفن، لم تكشف عن هويته، قوله إن "بناء حاملة طائرات جديدة تم إدراجه فى برنامج تسليح الدولة بحلول 2027 على أن يبدأ (العمل) فى 2023".

وأوضح المصدر أن السفينة ستحتوى على وحدة طاقة نووية على أن تكون بإزاحة نحو 70 ألف طن، لكنه لم يحدد التكلفة المقدرة لبناء حاملة الطائرات أو المدة التى يستغرقها.

وأشارت الوكالة إلى أن المؤسسة المتحدة لبناء السفن التابعة للحكومة الروسية لم تتلق بعد أى مواصفات تصميم للسفينة المحددة من وزارة الدفاع الروسية، موضحة أنه بناء على ذلك لم تتوقف عن وضع مقترحات لسفن متقدمة بما فيها حاملة طائرات، مضيفة أنه فى حالة تلقى أمر من وزارة الدفاع ستكون الشركات التابعة للمؤسسة جاهزة للتنفيذ.

ونوهت الوكالة بأن الاتحاد السوفيتى بدأ بناء حاملة الطائرات النووية "يوليانوفسك"، لكن انحلال الاتحاد السوفيتى أدى إلى تعليق العمل عليها، بل وتم تفكيك هيكل السفينة الذى تم بناؤه جزئيا آنذاك.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حاملة الطائرات الروسية الأميرال كوزنتسوف تخضع للصيانة بعد مشاركتها فى سوريا

تحديث حاملة الطائرات الروسية "الأميرال كوزنيتسوف" تبدأ العام المقبل

قوات بريطانية تراقب حاملة طائرات روسية أثناء عودتها من سوريا

فرنسا: تسليم حاملة الطائرات لروسيا سيعتمد على موقفها من أزمة أوكرانيا

روسيا

حامله طائرات روسيه

حامله طائرات نوويه

برنامج تسليح روسيا

الحكومه الروسيه

موسكو

اخبار روسيا




لا تفوتك
بعد وضع ميجان.. ما هو اسم المولود الملكى الجديد؟.. هارى قد لا يلتزم بالقواعد الملكية فى تسمية ابنه بسبب ابتعاده عن خط العرش البريطانى.. ورأى الملكة إليزابيث يبقى محل اهتمام كبير من الأمير الشاب وزوجته

بعد وضع ميجان.. ما هو اسم المولود الملكى الجديد؟.. هارى قد لا يلتزم بالقواعد الملكية فى تسمية ابنه بسبب ابتعاده عن خط العرش البريطانى.. ورأى الملكة إليزابيث يبقى محل اهتمام كبير من الأمير الشاب وزوجته

أريد حلا.. زوجة بدعوى فسخ عقد زواج: اكتشفت إنه نصاب يوقع بالمطلقات عن طريق الشات

أريد حلا.. زوجة بدعوى فسخ عقد زواج: اكتشفت إنه نصاب يوقع بالمطلقات عن طريق الشات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة