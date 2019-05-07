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رئيس الوزراء يتابع موقف توصيل المرافق لـ13 مجمعا صناعيا يتم تنفيذها

الثلاثاء، 07 مايو 2019 05:39 م
رئيس الوزراء يتابع موقف توصيل المرافق لـ13 مجمعا صناعيا يتم تنفيذها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم لمتابعة موقف توصيل المرافق لـ13 مجمعا صناعيا يتم تنفيذها حاليا بعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور وزراء: التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، والتجارة والصناعة، والتنمية المحلية.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هناك 13 مجمعا صناعيا تضم 4500 مصنع تقريبا، يتم تنفيذها حاليا، وكلف رئيس الوزراء، خلال الاجتماع بأن يتم الانتهاء من توصيل المرافق لها، مع مواعيد الانتهاء من التنفيذ، تمهيدا لطرحها على المستفيدين.

وأضاف: كلف رئيس الوزراء هيئة التنمية الصناعية بسرعة توفير التمويل المطلوب لتوصيل المرافق للمجمع الصناعى بمرغم بمحافظة الإسكندرية، وكذا المجمع الصناعى بمحافظة البحر الأحمر، وأن تتم أعمال تنفيذ المرافق بأقصى سرعة لتنتهى مع البرامج الزمنية للانتهاء من تنفيذ المجمعين.

كما وجه بأن يتم التنسيق بين وزارتى الصناعة، ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية، والتنمية المحلية، والمحافظات المعنية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بحيث تبدأ على الفور أعمال تنفيذ المرافق فى باقى المجمعات الصناعية، بحيث تكون جاهزة للطرح على المستفيدين.


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