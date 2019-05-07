دواوين الوزارات.. "التعليم" تنشر نموذجا استرشاديا فى الجغرافيا لطلاب أولى ثانوى

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

الصحة: توفير خدمة انتقال سيارات الرعاية المتقدمة للكشف المنزلى على المرضى

"الصحة": إحلال وتجديد 1000 ماكينة غسيل كلوى تخطت 40 ألف ساعة عمل فى 400 مستشفى.. رئيس قطاع الطب العلاجى: المخزون الاستراتيجى لمستلزمات الغسيل يكفى 6 شهور.. ويؤكد: إجراءات مكافحة العدوى مطبقة على 7000 ماكينة

وزارة التموين:

التموين: استمرار عمل فروع معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالمحافظات

"التموين" تبدأ تعديل مواعيد تشغيل المخابز للعمل من 8 صباحا لـ11 مساء بمناسبة رمضان.. إنتاج 270 مليون رغيف يوميا.. وزيادة معدلات طرح البوتاجاز بنسبة 20%.. وتكثيف طرح السلع الغذائية عبر معرض سوبر ماركت أهلا رمضان

وزارة التربية والتعليم:

"التعليم" تنشر نموذجا استرشاديا فى مادة الجغرافيا لطلاب أولى ثانوى

11 مليار جنيه تضمن مستقبل مشروع تطوير التعليم.. طارق شوقى بالبرلمان: "لو مخدناش اللى عايزينه المرة دى المشروع هيقف.. ودا مش تهديد.. ومش هكمل من غيرهم والوزارة هتقفل".. ويؤكد: أن لم يتم صرف المطلوب سأبلغ الرئيس

وزارة التضامن:

رئيس البنك الدولى ووزيرتا التضامن والاستثمار فى عرض الصوت والضوء بمعبد فيلة

وزارة الزراعة:

الزراعة: حملات مكثفة على أسواق اللحوم للتأكد من سلامة المعروض فى رمضان

نائب وزير الزراعة: لدينا خطة لتطوير جميع مجازر مصر خلال 3 سنوات

وزارة التعليم العالى:

مجلس شئون المعاهد بالتعليم العالى يرفع الحد الأدنى للقبول بمعاهد القطاع الهندسى

رئيس الوزراء يلتقى وزير التعليم العالى ورئيس جامعة سنجور لبحث التعاون

رئيس جامعة القاهرة: علماؤنا ينتجون 20% من إجمالى إنتاج مصر من البحوث العلمية

وزارة الإسكان:

الإسكان: بدء التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمدينة 6 أكتوبر

وزارة النقل:

تأجيل افتتاح مترو مصر الجديدة لحين انتهاء تشطيبات محطة هليوبوليس

شركة كندية تقترب من الفوز بتنفيذ مشروعى مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

السكة الحديد تبدأ اليوم تعديل مواعيد 15 قطارا بخطوط بحرى بمناسبة شهر رمضان