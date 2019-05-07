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حبس موظف بشركة مياه الشرب بسوهاج 15 يوما بعد بيعه 3000 عداد مياه لصالحه

الثلاثاء، 07 مايو 2019 12:06 م
حبس موظف بشركة مياه الشرب بسوهاج 15 يوما بعد بيعه 3000 عداد مياه لصالحه حبس - ارشيفية
سوهاج محمود مقبول
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قررت النيابة العامة بقسم ثان سوهاج برئاسة المستشار محمود السنوسى مدير النيابة وبإشراف المستشار أحمد حلمى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج حبس موظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحى 15 يوما على ذمة التحقيق وذلك لاتهامه بالاستيلاء على 3000 عداد نحاسى من مخزن الشركة وبيعها لصالحه.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات للعميد صلاح أبوسحلى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد مفادها قيام موظف بشركة مياه سوهاج، استولى على عدد 3 آلاف عداد نحاسى من مخازن الشركة وبيعهم  بمبلغ 177 ألف جنيه والتربح من وراء ذلك.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث رئاسة رئيس فرع الأموال العامة وتبين قيام موظف بالورشة المركزية للعدات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بإجمالى 3000 عداد مياه نحاسى الصنع وذلك من داخل الورشة.

وبواجهته بما أسفرت عنه التحريات أعترف بإرتكابه للواقعة وأنه قام ببيع العدادات بمبلغ 177 ألف جنيه تم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيق.


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