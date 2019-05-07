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حبس المتهم بقتل عامل صيانة بسبب زواجه عرفيًا من زوجته بالعمرانية

الثلاثاء، 07 مايو 2019 12:05 م
حبس المتهم بقتل عامل صيانة بسبب زواجه عرفيًا من زوجته بالعمرانية محكمة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عامل، متهم بقتل موظف بشركة صيانة، بعد اكتشافه زواجه عرفيًا من زوجته، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.
 
 
وكانت النيابة العامة صرحت بتشريح جثة المجنى عليه، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به، للوقوف على ظروف وملابسات إصابته التى أدت إلى مقتله.
 
 
كانت مشاجرة نشبت بين المتهم "ياسر.ع" 31 سنة و"أحمد. ع" 33 عام، موظف بشركة صيانة سيارات، سدد خلالها الأول طعنة نافذة للثانى، فاصيب بجرح طعني أسفل البطن، أدى إلى وفاته، وتبين أن المتهم تشاجر مع المجنى عليه، بسبب علمه بزواجه عرفيًا من زوجته "إيمان. ف" 39 عام  ربة منزل.
 
 

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