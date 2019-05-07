حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7/5/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الثلاثاء ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على شرق وجنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن



نهاراً

يطرأ انخفاض واضح وكبير على درجات الحرارة ، لتصبح أقل من المعدلات العامة بحدود 4-6 درجات مئوية.

ويعود الطقس ليصبح ربيعياً لطيفاً في عموم المناطق، ويميل إلى البرودة في المناطق الجبلية حيث تهب فيها رياح قوية.

ولا يستبعد هُطول زخات محليّة خفيفة ومتفرقة من الأمطار بأجزاء محدودة من المملكة.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة، وتثير الغبار والأتربة مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية في المناطق والطرق الصحراوية.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية.

ليلاً

تنخفض درجات الحرارة بصورة ملموسة مقارنة مع الليالي السابقة، ويتحول الطقس ليصبح بارداً في عموم المناطق.

كما ترتفع نسب الرطوبة في الأجواء مع ظهور السحب المنخفضة، لتسود أجواء رطبة في مختلف المناطق.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا فوق الجبال العالية وفي المناطق الصحراوية.

الطقس فى فلسطين



يطرأ إنخفاض ملموس وكبير على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها السنوية العامة بحدود ستة الى سبعة درجات مئوية. وتغطي السماء كميات كبيرة من الغيوم على إرتفاعات عالية ومتوسطة. وتكون الفرصة سانحة لزخات من الأمطار المحلية في بعض المناطق. ويكون الجو ربيعياً بإمتياز وتسود أجواء مائلة للبرودة في المناطق الجبلية العالية وأقل من ذلك في المناطق متوسطة الارتفاع. ليلاً يسود جو بارد نسبي الى بارد. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.