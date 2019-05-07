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جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية من الأجهزة المستعملة المحظور استيرادها

الثلاثاء، 07 مايو 2019 12:58 م
جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية من الأجهزة المستعملة المحظور استيرادها شاشات - صورة أرشيفية
بورسعيد - السيد فلاح
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تمكنت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، برئاسة يسرى رجب بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية "إلتزام - عمليات" وإدارة البحث الجنائى، من ضبط محاولة تهريب لكمية من شاشات الكمبيوتر المستعملة المحظور استيرادها، بناءً على الملحق 2 من اللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير، لمخالفتها لشرط سنة الصنع وضررها على صحة الانسان، وللتهرب من سداد الرسوم الجمركية.
 
وبناءً على مذكرة معلومات مشتركة مقدمة من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي "التزام - عمليات"، تحت إشراف أحمد درويش ومحمد شاهين مديري العموم والإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، باعتزام شركة "ع . ا" إدخال أصناف مخالفة ضمن مشمول البيان الجمركي رقم 5948 لسنة 2019، بمجمع 85 المطور الخارجي بالمستودع العام حاوية 40 قدما، واردة من أمريكا لصنف أجزاء كمبيوتر.
 
وتم تشكيل لجنة للكشف والمعاينة من محسن عبد الفتاح والسيد حسين مأمورى الحركة تحت إشراف سمير متولي مدير الساحة وحسن الأدهم والسيد المنصوري من مكافحة التهرب الجمركي، وبمعاينة الحاوية تبين وجود 1213 شاشة كمبيوتر مستعملة مخالفة لشرط سنة الصنع، ومرقوم على إستيكر ورقي لاصق سهل النزع سنة صنع غير حقيقية، بهدف تضليل رجال الجمارك وإدخال الشحنة المخالفة، وبنزع الإستكرز تبين وجود سنة الصنع الأصلية والحقيقية، وتبلغ قيمة التعويضات المستحقة مليون و600 ألف جنيه، وقرر يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد إتخاذ الإجراءات القانونية.  

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