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جامعة طنطا تنظم الدورة الرمضانية للشطرنج للطلاب وأعضاء هيئة التدريس 18 مايو

الثلاثاء، 07 مايو 2019 07:32 م
جامعة طنطا تنظم الدورة الرمضانية للشطرنج للطلاب وأعضاء هيئة التدريس 18 مايو جامعة طنطا
الغربية – عادل ضرة
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تنظم الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة طنطا الدورة الرمضانية للشطرنج تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، والدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب يوم السبت 18 مايو الحالى ولمدة 10 أيام بمقر الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالمكتبة المركزية بالمجمع الطبى.

 

وأوضح جمال حمزة، مدير عام الإدارة، أن الدورة يشارك بها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، حيث سيتم تقديم جوائز مالية للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى تقدر بـ500 جنيه للمركز الأول، و400 للمركز الثانى، و300 للمركز الثالث، و200 للمركز الرابع، و100 جنيه للمركز الخامس، مشيرا إلى أن آخر موعد لتسجيل الأسماء بمقر إدارة النشاط الاجتماعى بالادارة العامة لرعاية الطلاب الخميس 16 مايو الحالى.

 

ومن جانب آخر، صرح الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب بحصول الجامعة على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى مسابقة الاسكواش فرق، وفوزها بدرع البطولة التى أقيمت بالجامعة الأمريكية بالقاهرة يومى الخميس والجمعة الماضيين.

 

ومثل فريق جامعة طنطا يوسف مصطفى شوقى وأحمد المشد وأحمد أيمن أبو العلا، وقدم الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، التهنئة للطلاب الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى، موجّها الشكر للجامعات المشاركة فى البطولة على مشاركتهم الفعالة.

 


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