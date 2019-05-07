جامعة الوادى الجديد تعلن عدم حرمان الطلاب المشاركين فى الأنشطة من الامتحانات

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن اتحاد طلاب جامعة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، عن عدم حرمان الطلاب المشاركين فى الأنشطة والممثلين للجامعة من دخول الامتحانات باعتبارهم فى مهمة رسمية.

وأكد اتحاد طلاب جامعة الوادى الجديد، فى بيان له، أن مجلس الجامعة برئاسة الدكتور عاطف أبو الوفا رئيس الجامعة، وافق على اعتبار الطلاب المشاركين بمنتخب الجامعة فى مهمة رسمية وقبول غيابهم بعذر رسمى وعدم حرمانهم من دخول الامتحانات.

يذكر أن جامعة الوادى الجديد شهدت فى مارس الماضى تنصيب أول اتحاد طلابى لها بعد إعلانها جامعة مستقلة عقب فصلها عن جامعة أسيوط، حيث تضم 6 كليات، وهى: التربية والتربية الرياضية والآداب والعلوم والطب البيطرى والزراعة.