video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 07 مايو 2019 01:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

توجيه اتهام لمحتجة رشقت رئيس وزراء أستراليا ببيضة

الثلاثاء، 07 مايو 2019 12:19 م
توجيه اتهام لمحتجة رشقت رئيس وزراء أستراليا ببيضة رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون
رويترز
إضافة تعليق

قالت الشرطة إنه تم توجيه الاتهام بالاعتداء لامرأة تبلغ من العمر 24 عاما رشقت رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون ببيضة اليوم الثلاثاء أثناء حملته فى الانتخابات العامة التى تجرى يوم 18 مايو.

وانقض حراس الأمن على المحتجة التى كانت ترتدى قبعة صغيرة وملابس غير رسمية وأبعدوها بعد دقائق من الهجوم.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز فى بيان "كان رئيس الوزراء يحضر حدثا فى مركز ألبورى الترفيهى عندما اقتربت منه امرأة من الخلف ورشقته ببيضة فى مؤخرة رأسه".

وذكرت الشرطة فى البداية أن عمر المرأة 25 عاما وقالت إنها ألقت القبض عليها لكنها لم تذكر هويتها ولم تمنح أى تفاصيل بشأن دوافعها.

وذكر صحفى من صحيفة (ذا أستراليان) أن المرأة قالت للصحفيين بعد دقائق من الحادث إن أفعالها "تتحدث عن نفسها" وأشارت إلى جزيرة مانوس فى بابوا غينيا الجديدة حيث تحتجز أستراليا لاجئين منذ وقت طويل.

ووُجه لها الاتهام بالاعتداء على شخصية عامة وحيازة المخدرات بعدما عثرت الشرطة على حشيش بحوزتها. وتم إطلاق سراحها بكفالة على أن تمثل أمام المحكمة يوم 27 مايو.

وكشفت صور نشرها التلفزيون رئيس الوزراء وهو يدلك رأسه بعد فترة وجيزة من رشقه بالبيضة التي لم تنكسر ثم ساعد سيدة مسنة دُفعت لتسقط على الأرض خلال الارتباك الذي حدث. وقالت الشرطة إنه لا توجد أي إصابات.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس وزراء أستراليا يُجبر مرشحة على الاستقالة لنشرها تعلقيات معادية للإسلام

شرطة أستراليا: متفجرات داعش بمحاولة استهداف الطائرة الإماراتية مصدرها تركيا

أستراليا تحذر من احتمال وقوع مزيد من الاعتداءات الإرهابية فى سريلانكا

أستراليا

سكوت موريسون

شرطة نيو ساوث ويلز

مركز ألبورى الترفيهى

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
بعد وضع ميجان.. ما هو اسم المولود الملكى الجديد؟.. هارى قد لا يلتزم بالقواعد الملكية فى تسمية ابنه بسبب ابتعاده عن خط العرش البريطانى.. ورأى الملكة إليزابيث يبقى محل اهتمام كبير من الأمير الشاب وزوجته

بعد وضع ميجان.. ما هو اسم المولود الملكى الجديد؟.. هارى قد لا يلتزم بالقواعد الملكية فى تسمية ابنه بسبب ابتعاده عن خط العرش البريطانى.. ورأى الملكة إليزابيث يبقى محل اهتمام كبير من الأمير الشاب وزوجته

أريد حلا.. زوجة بدعوى فسخ عقد زواج: اكتشفت إنه نصاب يوقع بالمطلقات عن طريق الشات

أريد حلا.. زوجة بدعوى فسخ عقد زواج: اكتشفت إنه نصاب يوقع بالمطلقات عن طريق الشات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة