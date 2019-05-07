توجيه اتهام لمحتجة رشقت رئيس وزراء أستراليا ببيضة

رويترز

قالت الشرطة إنه تم توجيه الاتهام بالاعتداء لامرأة تبلغ من العمر 24 عاما رشقت رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون ببيضة اليوم الثلاثاء أثناء حملته فى الانتخابات العامة التى تجرى يوم 18 مايو.

وانقض حراس الأمن على المحتجة التى كانت ترتدى قبعة صغيرة وملابس غير رسمية وأبعدوها بعد دقائق من الهجوم.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز فى بيان "كان رئيس الوزراء يحضر حدثا فى مركز ألبورى الترفيهى عندما اقتربت منه امرأة من الخلف ورشقته ببيضة فى مؤخرة رأسه".

وذكرت الشرطة فى البداية أن عمر المرأة 25 عاما وقالت إنها ألقت القبض عليها لكنها لم تذكر هويتها ولم تمنح أى تفاصيل بشأن دوافعها.

وذكر صحفى من صحيفة (ذا أستراليان) أن المرأة قالت للصحفيين بعد دقائق من الحادث إن أفعالها "تتحدث عن نفسها" وأشارت إلى جزيرة مانوس فى بابوا غينيا الجديدة حيث تحتجز أستراليا لاجئين منذ وقت طويل.

ووُجه لها الاتهام بالاعتداء على شخصية عامة وحيازة المخدرات بعدما عثرت الشرطة على حشيش بحوزتها. وتم إطلاق سراحها بكفالة على أن تمثل أمام المحكمة يوم 27 مايو.

وكشفت صور نشرها التلفزيون رئيس الوزراء وهو يدلك رأسه بعد فترة وجيزة من رشقه بالبيضة التي لم تنكسر ثم ساعد سيدة مسنة دُفعت لتسقط على الأرض خلال الارتباك الذي حدث. وقالت الشرطة إنه لا توجد أي إصابات.