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تنفيذ 85% من مشروعات الخطة الاستثمارية بمحافظة البحيرة

الثلاثاء، 07 مايو 2019 03:06 م
تنفيذ 85% من مشروعات الخطة الاستثمارية بمحافظة البحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة- ناصر جودة
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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية 2018/2019 والتى تقدر بـ 746 مليون و 732 ألف جنيه بلغت 85 %، موضحا أن الخطة الاستثمارية تضمنت رصف طرق وإنشاء كبارى مشتركة مع وزارة الرى وإنارة طرق عامة وتجمعات صحراوية وتحسين البيئة من خلال شراء معدات نظافة  وتغطيات داخل الكتلة السكنية بالقرى .

 

وقال محافظ البحيرة، الخطة الاستثمارية تضمنت كذلك تدعيم الوحدات المحلية بإنشاء شراء وسائل نقل بالإضافة إلى دعم وحدات المرور والحماية المدنية من إنشاء وحدات نجدة وسيارات إطفاء وأجهزة ودعم شرطة المرافق.

 

وفى ذات السياق أكد محافظ البحيرة على أنه جارى إعداد مقترح مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2019/2020 البالغ قيمتها 827 مليون جنيه وفقا لمعايير محددة تحقيق الإستفادة القصوى من المشروعات  أهمها معيار إستكمال المشروعات القائمة  و حل مشكلات المواطنين القائمة و  خدمة المرافق العامة.

 

   ووجه محافظ البحيرة  بتشكيل لجنة من المحافظة للقيام بأعمال المتابعة الميدانية على الطبيعة لمواقع المشروعات المراد تنفيذها للتأكد من جدوى إختيارها وتنفيذها قبل الإجراءات اللازمة للطرح وأن يكون إختيار المشروع ذو  حاجة ضرورية وملحة وعاجلة للمواطنين .

 

كما وجه محافظ البحيرة  بضرورة وأهمية مشاركة  أعضاء مجلس النواب مع رؤساء الوحدات المحلية والقروية فى إختيار المشروعات الجديدة.

 

 


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