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الثلاثاء، 07 مايو 2019 09:47 م
خالد صلاح
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تقرير: عائدات إعلانات الإنترنت بأمريكا تتجاوز 107 مليارات دولار

الثلاثاء، 07 مايو 2019 09:00 م
تقرير: عائدات إعلانات الإنترنت بأمريكا تتجاوز 107 مليارات دولار جوجل
واشنطن - أ ش أ
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كشف تقرير حديث أن الإعلانات على شبكة الإنترنت فى الولايات المتحدة حققت عائدات إجمالية بلغت 107.5 مليار دولار عام 2018، متجاوزة بذلك إعلانات القنوات التليفزيونية ومحطات الإذاعة بينما تراجعت إعلانات الصحف والمجلات.
 
وأوضح التقرير ـ الذى أجرته مؤسسة "برايس ووترهاوس كوبرس" الدولية لصالح مكتب "الإعلانات التفاعلية" بالولايات المتحدة اليوم الثلاثاء ـ أن تلك العائدات شهدت زيادة بنسبة 21.8% عن مثيلتها فى عام 2017 والتى كانت 88.3 مليار دولار.
 
ولفت التقرير إلى أن هذا النمو فى الإعلانات عبر الإنترنت جاء متزامنا مع زيادة الإعلانات التليفزيونية بنسبة 1.4% كما ارتفعت الإعلانات عبر الإذاعات بنسبة 1% ما بين عامى 2017 و 2018 وفى المقابل تراجعت إعلانات الصحف المطبوعة بنسبة 6.9% وانخفضت إعلانات المجلات بنسبة 2.1% عن نفس الفترة.
 
وذكر التقرير أن هذا الارتفاع فى إعلانات الإنترنت يأتى بينما تستمر مساعى المعلنين نحو استهداف الجمهور الهائل عبر المواقع الإليكترونية الضخمة مثل جوجل وفيسبوك لكن الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعى تراجعت نسبيا وهو ما دفع تلك المواقع لاستكشاف سبل جديدة لزيادة عائداتها مثل إعلانات التسوق.
 

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