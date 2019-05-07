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الثلاثاء، 07 مايو 2019 12:21 م
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لتطبيق تجربة مصر فى الإصلاح..

تعيين ممثل صندوق النقد بالقاهرة محافظا للبنك المركزى الباكستانى

الثلاثاء، 07 مايو 2019 12:14 م
تعيين ممثل صندوق النقد بالقاهرة محافظا للبنك المركزى الباكستانى الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال المؤتمر الصحفى
كتب - أحمد يعقوب
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس وزراء باكستان، استدعى الممثل المقيم لصندوق النقد الدولى فى مصر، وهو باكستانى الجنسية، محافظا للبنك المركزى الباكستانى، أمس، وذلك لتطبيق التجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى، مؤكدا أن ذلك يدعو للفخر بما حققته مصر من نجاحات.

وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى، بمقر ديوان عام وزارة المالية بالقاهرة، أن بعثة صندوق النقد الدولى تزور مصر خلال الفترة الحالية لإجراء المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى تمهيدا لصرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2 مليار دولار خلال الفترة القادمة.


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