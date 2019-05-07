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"تعليم القاهرة": تصحيح الامتحانات فى نفس اليوم لسرعة ظهور النتيجة

الثلاثاء، 07 مايو 2019 05:30 ص
"تعليم القاهرة": تصحيح الامتحانات فى نفس اليوم لسرعة ظهور النتيجة مدارس- أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أن امتحانات النقل التى يتم إجرائها،  تصحح أول بأول فى نفس يوم الامتحان، وذلك لسرعة ظهور النتائج. 
 
وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن النتيجة ستعلن بعد انتهاء امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية، لافتا إلى أن بعض الصفوف انتهت من الامتحانات وجارى التجهيز لامتحانات الشهادة الإعدادية.
 
يذكر أنه يجرى حاليا امتحانات نهاية العام لطلاب النقل فى جميع المراحل بمحافظة القاهرة والمحافظات الأخرى. 
 
 
 

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