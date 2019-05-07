"تعليم البحيرة": برامج لتدريب طلاب المدارس الفنية على تنفيذ المشروعات الصغيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على أهمية تطوير منظومة التعليم الفنى بالمدارس المختلفة، وذلك لتدريب وتأهيل الكوادر الفنية المتخصصة، مضيفا تم تقديم كافة صور الدعم لطلاب المدارس الفنية بجميع مراكز المحافظة، بالتعاون مع برنامج تطوير التعليم الفني والتدريب المهني التابع لوزارة التربية والتعليم .

وأوضح وكيل وزارة التعليم بالبحيرة، أنه تم إلحاق طلاب المدارس الفنية ببرامج تدريبية مكثفة لتنمية مهارتهم ورفع قدراتهم مثل برنامج التعليم المزدوج الذى يتم تنفيذه بالتنسيق مع المصانع والمؤسسات الخاصة، مشيرا إلى تطبيق برنامج جديد لتدريب طلاب المدارس الفنية على تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وكيفية تعظيم الإنتاج والأرباح من هذة المشروعات وذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية.