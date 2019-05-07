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تعرف على مهام واختصاصات إدارة مكافحة الفساد والشكاوى بوزارة العدل

الثلاثاء، 07 مايو 2019 01:30 ص
تعرف على مهام واختصاصات إدارة مكافحة الفساد والشكاوى بوزارة العدل وزارة العدل - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
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تضم وزارة العدل عدد من الإدارات والقطاعات المختلفة ومنها ما يتصل بالجمهور بشكل مباشر ، من بين هذه الإدارات واحدة تسمى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والشكاوى، ولها 3 اختصاصات رئيسية هى:

1 - تلقى الشكاوى الواردة من الأفراد للوزارة سواء المقدمة منها ( باليد أو البريد ـ الفاكس ـ البرقيات التلغرافية )، وكذا جميع الشكاوى الواردة من الوزارات وجميع هيئات ومؤسسات الدولة ، وأيضا تلقى الشكاوى الإلكترونية الوارد عن طريق البوابة الإلكترونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان عام رئاسة الجمهورية.

2 – تلقى الشكاوى المقدمة من المستشارين وتلك المقدمة ضدهم وعرضها على وزير العدل.

3 -  متابعة جميع القضايا المرفوعة من الوزارة او عليها والتنسيق بشأنها مع هيئة قضايا الدولة.

وهناك عدة طرق لتلقى الشكاوى من الجمهور عن طريق:

الفاكس علي الرقم 0227952694

  وعن طريق البريد على العنوان " وزارة العدل ميدان لاظوغلى ـ القاهرة ـ المبني الرئيسى ـ الدور الثالث، وايضاً عن طريق الرابط التالي

http://www.complain.idsc.gov.eg/gcp/stakeholder/form.aspx

" والخاص بالبوابة الإلكترونية لمجلس الوزراء " بوابة الشكاوى الحكومية

وعن طريق البريد الإلكترونى الخاص بالإدارة

cmasc@jp.gov.eg


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إدارة الشكاوى بوزارة العدل

مكافحة الفساد

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