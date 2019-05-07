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الثلاثاء، 07 مايو 2019 12:28 م
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"تشانغآن فورد" تسحب 19 ألف سيارة بالصين لعيوب في مفتاح تشغيل المحرك

الثلاثاء، 07 مايو 2019 12:06 م
"تشانغآن فورد" تسحب 19 ألف سيارة بالصين لعيوب في مفتاح تشغيل المحرك سيارات _ أرشيفية
أ ش أ
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بدأت شركة "تشانغآن فورد" للسيارات المحدودة، وهي مشروع مشترك بين شركة تشانغآن الصينية للسيارات وشركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات، سحب 19070 سيارة بسبب خطر نشوب حريق في مفتاح تشغيل المحرك.

وذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق – في بيان اليوم الثلاثاء أن عملية السحب تشمل سيارات من طراز "يسكورت 2019" تم تصنيعها خلال الفترة بين أول سبتمبر و15 ديسمبر 2018.

وأضافت المصلحة أنه يمكن حدوث ماس كهربائي في مفتاح تشغيل المحرك للمركبات المعيبة، ما يؤدي إلى مخاطر الحريق ومخاطر تتعلق بالسلامة، مشيرة إلى أن شركة تشانغآن فورد ستستبدل الأجزاء المعيبة مجانا.


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