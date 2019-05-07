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تسريب غاز بمنطقة أبو شاهين بالمحلة والدفع بسيارات إطفاء لمكان البلاغ

الثلاثاء، 07 مايو 2019 02:13 م
تسريب غاز بمنطقة أبو شاهين بالمحلة والدفع بسيارات إطفاء لمكان البلاغ اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية – عادل ضرة
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شهد شارع عبد السلام الرجبى بمنطقة أبو شاهين التابعة لحى اول المحلة، حدوث تسريب للغاز دون معرفة مصدره حتى الآن، وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية، وفريق الصيانة بشركة غاز مصر، لمكان البلاغ.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم اول المحلة، بورود بلاغ بحدوث تسريب غاز بمنطقة ابو شاهين، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية، لمكان البلاغ، والاتصال بشركة غاز مصر، كما وجه المهندس محمد سراج رئيس مدينة المحلة المحاسب مسعد داود رئيس حى اول المحلة، بسرعة الانتقال لمكان البلاغ، وإعداد تقرير لرفعه لمحافظ الغربية.

 

 


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