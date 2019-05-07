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الثلاثاء، 07 مايو 2019 07:40 م
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تريزا ماى تأسف لمشاركة بريطانيا فى الانتخابات الأوروبية المقبلة

الثلاثاء، 07 مايو 2019 07:32 م
تريزا ماى تأسف لمشاركة بريطانيا فى الانتخابات الأوروبية المقبلة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
رويترز
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ذكر المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الثلاثاء، أنها تأسف لأن بريطانيا ستجري انتخابات البرلمان الأوروبي وأنها مصممة على إيجاد سبيل لإقرار اتفاق الخروج الذي توصلت إليه مع قادة الاتحاد.

 

وانخفض الجنيه الاسترليني نحو نصف نقطة مئوية بفعل تزايد القلق إزاء التقدم في محادثات الخروج بين الحكومة وحزب العمال المعارض ومخاوف من تعرض موقف ماي لضغط متزايد.

 

وسئل المتحدث باسم ماي عن التكهنات بشأن استقالتها فقال إنه لا علم له بأي تغير في عزمها عدم الاستقالة إلا بعد اكتمال الجزء الأول من عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

 

وقال ديفيد ليدينجتون وزير شؤون مجلس الوزراء للصحفيين "من المؤسف أننا لن نتمكن من إتمام العملية قبل الموعد المقرر فيه قانونا إجراء الانتخابات البرلمانية الأوروبية... لذلك تلك (الانتخابات) ستمضي قدما".

 

وكانت ماي تأمل تجنب المشاركة في التصويت، لكن المحادثات مع حزب العمال بشأن إيجاد سبيل للمضي قدما في الانسحاب لم تفلح حتى الآن في كسر الجمود الذي يعتري القضية.

 

وتجرى انتخابات البرلمان الأوروبي في 23 مايو.

 


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