وكتب ترامب - عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الثلاثاء - "يجب أن يصوت الديموقراطيون في الكونجرس لصالح إغلاق الثغرات المفزعة المتواجدة في الحدود الجنوبية. وفي حال لم يفعلوا ذلك، سيتم اتخاذ تدابير قاسية".

وكان البيت الأبيض قد طلب من الكونجرس، قبل أيام، تمويلا قدره 5ر4 مليار دولار لصالح ملف الهجرة والأمن الحدودي.