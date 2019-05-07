video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 07 مايو 2019 10:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

الثلاثاء، 07 مايو 2019 10:38 ص
تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات بورصة قطر
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.44% خاسرة عدد 45.25 نقطة، ليصل إلى مستوى 10251.34 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 3 ملايين سهم بقيمة 71.5 مليون ريال قطرى عبر 1427 صفقة، وارتفع 18 سهم، وانخفض 18 سهما، واستقر 3 أسهم.

وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 0.64%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.62%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.43%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية، بنسبة 0.41%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.37%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.30%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.29%.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تراجع بورصة قطر بنسبة 1.58% بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة قطر

قطر




لا تفوتك
بعد وضع ميجان.. ما هو اسم المولود الملكى الجديد؟.. هارى قد لا يلتزم بالقواعد الملكية فى تسمية ابنه بسبب ابتعاده عن خط العرش البريطانى.. ورأى الملكة إليزابيث يبقى محل اهتمام كبير من الأمير الشاب وزوجته

بعد وضع ميجان.. ما هو اسم المولود الملكى الجديد؟.. هارى قد لا يلتزم بالقواعد الملكية فى تسمية ابنه بسبب ابتعاده عن خط العرش البريطانى.. ورأى الملكة إليزابيث يبقى محل اهتمام كبير من الأمير الشاب وزوجته

أريد حلا.. زوجة بدعوى فسخ عقد زواج: اكتشفت إنه نصاب يوقع بالمطلقات عن طريق الشات

أريد حلا.. زوجة بدعوى فسخ عقد زواج: اكتشفت إنه نصاب يوقع بالمطلقات عن طريق الشات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة