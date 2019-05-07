تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والاتصالات

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.44% خاسرة 45.51 نقطة، لتغلق عند مستوى 10251.08 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 6.3 مليون سهم بقيمة 156.1 مليون ريال قطرى عبر 3430 صفقة، وارتفع 19 سهم، وانخفض 17 سهما، واستقرت 8 أسهم.

وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.72%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.68%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.63%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.23%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.43%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.32%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.09%.