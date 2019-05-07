تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 4 قطاعات على رأسها الخدمات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.16% خاسرا 4.25 نقطة ليصل إلى مستوى 2729.20 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 64.3 مليون سهم محققة ما قيمته 68.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 1316 صفقة لـ32 سهما، وارتفع 11 سهما، فيما انخفض 16 سهما، واستقر 5 أسهم.

وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 0.6%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.33%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.27%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.14%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.79%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.79%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.77%، ثم سهم الشركة العربية للتأمين- سلامة بنسبة 3%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 9.93%، ثم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 9.80%.