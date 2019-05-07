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بضغوط هبوط شبه جماعى للقطاعات..

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

الثلاثاء، 07 مايو 2019 11:07 ص
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.43% خاسرا  39.33 نقطة ليصل إلى مستوى 9003.89 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.47% خاسرا  16.28 نقطة ليصل إلى مستوى 3462.19 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 33.9 مليون سهم بقيمة 858.2 مليون ريال، وارتفعت أسهم 56 شركة، فيما تراجعت 101 شركة.

وتراجع 15 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.97%،  تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.91%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.74%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.52%، ثم قطاعى السلع الرأسمالية والخدمات التجارية والمهنية  بنسبة 0.40%.


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