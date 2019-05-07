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الثلاثاء، 07 مايو 2019 12:37 م
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تداول 363 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

الثلاثاء، 07 مايو 2019 12:35 م
تداول 363 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلن المركز الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر، أن اجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانى الهيئة (27) سفينة، وتم تداول (363) شاحنة بضائع، و(160) سيارة، حيث شملت حركة الواردات(189) شاحنة، و(152) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات(174) شاحنة، بضائع و(8) سيارة .
 
و يستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينتين امانة والنوى اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين القاهرة والحرية1، وغادرت ثلاث سفن، وهى امانة،النوى اكسبريس،Sabura .
 
كما يستقبل ميناء نويبع، السفينة سينا، وتغادر السفينتين بريدج وبرنسيسة، فيما استقبل الميناء بالامس، السفينتين سينا وبرنسيسة، وغادرت السفينة سينا، بينما شهد ميناء الغردقة وصول وسفرالعبارة الرياض .
 
 

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