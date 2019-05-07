تحريات لكشف غموض العثور على جثة فتاة بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

تجري مباحث الجيزة تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة فتاة بمدينة 6 أكتوبر، ملقاة بمنطقة إنشاءات عقارية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة بمنطقة عقارات تحت الإنشاء.

فانتقل رجال المباحث بإشراف المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة فتاة لا توجد بها إصابات ظاهرة، وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وباشرت النيابة التحقيق.