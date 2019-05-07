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تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 07 مايو 2019 10:25 ص
تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشريها الرئيسى والأوسع نطاقا، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 14206 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 2205 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30" محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 17611 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 640 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 1628 نقطة.
 
 

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