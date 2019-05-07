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تأجيل إعادة محاكمة متهم الحكم بـ"أحداث عنف الظاهر" لـ1 يونيو المقبل

الثلاثاء، 07 مايو 2019 03:30 م
تأجيل إعادة محاكمة متهم الحكم بـ"أحداث عنف الظاهر" لـ1 يونيو المقبل المستشار حسن فريد
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين فى إعادة إجراءات محاكمتهما فى "أحداث عنف الظاهر"، لـ 1 يونيو لتعذر حضور المتهمين.

 

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية معتز مدحت.

 

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجنى عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.


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عنف الظاهر

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