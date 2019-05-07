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تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 46 متهمًا بـ"أحداث مسجد الفتح" لـ13 يونيو

الثلاثاء، 07 مايو 2019 05:43 م
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 46 متهمًا بـ"أحداث مسجد الفتح" لـ13 يونيو محكمة - صورة أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، والمنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 46 متهمًا بأحداث "عنف مسجد الفتح"، لجلسة 13 يونيو لمرافعة الدفاع.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر عمر عاشور.

 

جدير بالذكر أن المحكمة قد  قضت فى وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة ما بين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين.

 

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام2013.


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