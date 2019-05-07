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بومبيو ولافروف يجريان محادثات فى سوتشى فى 14 مايو

الثلاثاء، 07 مايو 2019 12:00 م
بومبيو ولافروف يجريان محادثات فى سوتشى فى 14 مايو بومبيو ولافروف
رويترز
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قالت وكالة الإعلام الروسية اليوم الثلاثاء نقلا عن مصدر بوزارة الخارجية إن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو سيجرى محادثات مع نظيره الروسى سيرجى لافروف فى مدينة سوتشى فى روسيا يوم 14 مايو.

ومن المرجح أن يتناول الوزيران الأزمة السياسية فى فنزويلا والبرنامج النووى فى كوريا الشمالية.

وهناك موضوعات أخرى عديدة سيناقشها بومبيو ولافروف إذ أن بلديهما ما زالا مختلفين بشأن سوريا وأوكرانيا والحد من التسلح النووى بالإضافة إلى احتجاز روسيا الضابط السابق بمشاة البحرية الأمريكية بول ويلان لاتهامات بالتجسس ينفى صحتها.

 

 

 

 


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