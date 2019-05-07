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الثلاثاء، 07 مايو 2019 09:49 م
خالد صلاح
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بورصات العالم تواصل خسائرها وسط مخاوف بشأن التجارة العالمية

الثلاثاء، 07 مايو 2019 09:40 م
بورصات العالم تواصل خسائرها وسط مخاوف بشأن التجارة العالمية بورصة نيويورك
أ ش أ
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واصلت البورصات العالمية تراجعها اليوم متأثرة بتصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بزيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية، حيث خسر مؤشر البورصة الأمريكية أكثر من 560 نقطة خلال الجلسة، فيما أنهت أسواق أوروبا التعاملات على تراجع ملحوظ، وسط تزايد مخاوف المستثمرين بشأن التجارة العالمية.
 
وهبط مؤشر (داوجونز) الصناعى فى منتصف جلسة الثلاثاء بمقدار 562.7 نقطة بما نسبته 2.13 فى المائة مسجلا مستوى 25880 نقطة، فيما تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا بمقدار 55 نقطة بنسبة 1.9% مسجلا 2876.5 نقطة.
 
وامتدت الخسائر إلى مؤشر "ناسداك" التكنولوجى ليهبط 181.2 نقطة بما نسبته 2.23 فى المائة مسجلا مستوى 7942 نقطة ، وفى أوروبا، انخفض مؤشر "ستوكس يوروب 600" القياسى بنسبة 1.4% لينهى جلسة الثلاثاء عند مستوى 381 نقطة.
 
وهبط مؤشر "فوتسى 100" البريطانى 120 نقطة إلى 7260 نقطة، كما تراجع "داكس" الألمانى 194 نقطة إلى 12092 نقطة، وانخفض "كاك" الفرنسى 87 نقطة إلى 5395 نقطة.
 
وفى آسيا، هبط مؤشر "نيكي" اليابانى بنسبة 1.5 فى المائة لينهى التعاملات عند مستوى 21923.72 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق للمؤشر القياسى منذ 12 أبريل الماضى.
 
وبالنسبة لأسعار الطاقة، تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط بسوق نيويورك بمقدار 1.12 دولار بما يعادل 1.8 فى المائة لتصل إلى 61.14 دولار للبرميل.
 
كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ،  أعلن - أول أمس الأحد - أن الجمارك على سلع صينية تصدر إلى الولايات المتحدة بقيمة 200 مليار دولار أمريكى سترتفع من 10% إلى 25% يوم الجمعة القادم، مهددا بفرض 25% رسوم جمركية إضافية على سلع صينية أخرى بقيمة 325 مليار دولار.
 
وقال ترامب - فى تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) - إن تلك المدفوعات مسؤولة - بشكل جزئى - عن النتائج الاقتصادية العظيمة فى أمريكا، مشيرا إلى أن المحادثات بشأن التوصل إلى اتفاق تجارة بين البلدين مستمرة لكن بطئية جدا.
 

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بورصات العالم

ترامب

رسوم جمركية

التجارة العالمية

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