بسب شهامته.. مصرع عامل وإصابة آخر لدفاعهم عن طفل بمشاجرة فى الخانكة

القليوبية-نيفين طه

دفع عامل حياته ثمنا لشهامته، وأصيب آخر، عندما شاهد الاثنان عاطل يتعدى بالضرب على طفل أمام منزلهما، قبل انطلاق مدفع الإفطار بالخانكة، وأثناء معاتبتهما له قام بتهشيم رأس الأول حتى الموت بقطعة خشبية، وأصاب الثانى، تم نقلهما إلى مستشفى الخانكة العام، والقى القبض على المتهم، وأحيل للنيابة فأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث، بمقتل "ياسر ع ح" 52 سنة، عامل، وإصابة "حمدي م م" 37 سنة، جار المجنة عليه فة مشاجرة، وأكدت تحريات العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة، قيام المتهم بالتعدى بالضرب على أحد الأطفال أمام سكن المجنى عليهما، وحال قيامهما بمعاتبته، حدثت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى على الأول والثانى بالضرب مستخدما شومه، محدثا إصابة الأول التى أودت بحياته وإصابة الثانى.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم ضبط العصا الخشبيه المستخدمة فى الواقعة ملوثة بالدماء، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4332 إدارى مركز الخانكة لسنة 2019م.