بسب الثأر.. ربة منزل تقتل سائق بمعاونة شخصين وتلقى بجثته برشاح طوخ

القليوبية نيفين طه

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، لغز العثور على جثة سائق برشاح مشتهر بطوخ مكمم الفم بلاصق طبى ومربوط بحبل بلاستيكى ملفوف حول كامل جسده وساعديه وجنزير حديد ملفوف أعلى الحبل موصود طرفاه بصامولة ومثبت بجزء من شاسيه سيارة حديدى.

وتبين أن وراء الحادث ربة منزل قررت الاستعانة بعاطلين للأخذ بثأر شقيقها الذى قتل على يد المجنى عليه فى مشاجرة، بينهما ألقى القبض على المتهمين وهم سحر "ع ع" 30 سنه خادمه و"أحمد س ا" 27 سنه عاطل، وشقيقة "محمد" وتولت النيابة التحقيق، وأحيلوا للنيابة فأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث بالعثور على جثة "محمد ع ع" 43 سنة سائق مكمم الفم بلاصق طبى ومربوط بحبل داخل برشاح مشتهر بطوخ.

تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد يحى راضى رئيس مباحث القليوبية وقاده المقدم أحمد سامى رئيس مباحث طوخ وتوصلت التحريات أن وراء الحادث خادمة قررت أخذ ثأر شقيقها الذى قام المجنى عليه بقتلة فى مشاجرة سابقة بينهما حيث استعانة بسائق وشقيقة على التخلص منه مقابل 50 ألف جنيه قامت بدفع 5000 جنيها مقدم الاتفاق حيث كان المتهمان يقضيان فترة حبسهما احتياطيا فى قضايا سابقة مع قاتل شقيقها بسجن مركز قليوب.

وقام المتهمان باستدراج المجنى عليه إلى مخزن أسفل العقار المملوك لوالدهما (لسابقة معرفتهم جميعا) وقاما بالإجهاز عليه عقب شل حركته وتكميم فمه بلاصق طبى وربطة بحبل بلاستيكى ملفوف حول كامل جسده وساعديه وكذا جنزير حديد ملفوف أعلى الحبل موصود طرفاه بصامولة ومثبت بجزء من شاسيه سيارة حديدى والتخلص من الجثه بإلقائها برشاح مشتهر مستخدمين السياره رقم ط ر 2439 والتى بعهدة المدعو "أحمد م ج" 52 سنة سائق.