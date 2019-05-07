وذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية، أن مشاركة بريطانيا تأتي بعدما اتضح أنه لن يتوفر الوقت الكافي أمام البرلمان الأوروبي لإقرار اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، قبل موعد إجراء الانتخابات الجديدة في 23 من مايو الجاري، والتي ستستمر حتى 26 من الشهر ذاته.

يشار إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي كانت تسعى لتجنب المشاركة في تلك الانتخابات، لكن فشلت المحادثات الجارية مع حزب العمال المعارض حتى الآن في إيجاد طريق، للمضي قدما في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل موعد الانتخابات.